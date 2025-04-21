Arabasında başından vurulmuş halde bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi otomobil içinde başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan H.S. isimli adam, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da bir kişi otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.
Olay, Dörtyol ilçesi Dörttaş sahilinde yaşandı. Sahilde park halinde bulunan 31 KK 303 plakalı aracın içerisinden gelen silah sesi sonrası vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adamı başından yaralı halde bulan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yaralının 39 yaşındaki H.S. olduğu tespit edildi.
Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
olis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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