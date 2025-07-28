Arabasını park etti, bir daha haber alınamadı

Çorum'da Kenan Kıratlı isimli kişiden haber alınamıyor.

Bir çocuk babası Kenan Kıratlı, dün saat 20.00 sıralarında aracını Çukurköy yol ayrımına park etti.

Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı'dan o saatten itibaren haber alınamadı.