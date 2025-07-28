Arabasını park etti, bir daha haber alınamadı
Çorum'da Kenan Kıratlı isimli kişiden haber alınamıyor. Ekipler, Kıratlı'yı bulmak için çalışma başlatırken, kayıp adamın aracı ve cep telefonu bulundu.
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Çorum'da Kenan Kıratlı isimli kişiden haber alınamıyor.
Bir çocuk babası Kenan Kıratlı, dün saat 20.00 sıralarında aracını Çukurköy yol ayrımına park etti.
Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı'dan o saatten itibaren haber alınamadı.
Kayıp Kenan Kıratlı
Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, Kıratlı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.
AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
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