Arabasını park etti, bir daha haber alınamadı

Çorum'da Kenan Kıratlı isimli kişiden haber alınamıyor. Ekipler, Kıratlı'yı bulmak için çalışma başlatırken, kayıp adamın aracı ve cep telefonu bulundu.

Arabasını park etti, bir daha haber alınamadı

'da Kenan Kıratlı isimli kişiden haber alınamıyor.

Bir çocuk babası Kenan Kıratlı, dün saat 20.00 sıralarında aracını Çukurköy yol ayrımına park etti.

Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı'dan o saatten itibaren haber alınamadı.

Arabasını park etti, bir daha haber alınamadı - 1 Kayıp Kenan Kıratlı

Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, Kıratlı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.

AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

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