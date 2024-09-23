Arabasının önü kesip av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde arabasıyla seyir halindeyken önü kesilerek av tüfeği ile göğsünden vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arabasının önü kesip av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında ’un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre sokakta seyir halinde olan Beytullah Soylu’nun (24) önü O.A. (23) isimli şüpheli tarafından kesilerek av tüfeği ile araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Beytullah Soylu göğsünden vurulurken O.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vurulduktan sonra bilincini kaybeten Beytullah Soylu’nun otomobili yokuş aşağı kayarak park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Beytullah Soylu ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Soylu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan O .A. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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