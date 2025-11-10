Arabayla çarptı, demir çubukla öldürdü

Eskişehir'de bir kişi otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü.

Olay, 8 Kasım'da Çifteler ilçesinde meydana geldi.

Y.N. isimli adam, husumetlisi Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü.

Y.N. ardından aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'a saldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çalık, başına aldığı darbelerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün yaşamını yitirdi.

Ahmet Çalık'ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verilirken; Y.N.'nin kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış ve terk edilmiş halde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.