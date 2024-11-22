Arabayla çarptı, sopayla dövdü, benzinle yakmaya çalıştı: "Öldürme kastım yoktu"

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ali Osman K., “Yıldırım Uyan ile çay satış meselesi nedeniyle aramızda geçmişe dair bir husumet var. Olay günü kendisini takip edip boş bir yolda çarptım. Daha sonra aracımda bulunan sopa ile darp edip etkisiz hale getirdikten sonra aracıma alarak önce ahıra götürdüm. Burada darp ederek öldürdükten sonra yanıma benzin de alarak dağlık alana götürerek orada cesedi yakmaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm.” diyerek olayı anlattı.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"



Cinayeti itiraf eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet davasının ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Osman K., maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılan Ali Osman K., olayın bir anlık öfke ile olduğunu söyledi. Zanlı Ali Osman K., "İlçede çalıştırdığım çay ocağım var. Maktul iş yerimin önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım, o anlarda cesaretim gelmedi. Sonrasında 'ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek kendisine tepki gösterdim. O da bana küfür ederek hakarette bulundu. O gün alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim. Çarptım daha sonra elini ayağını bağladım, arabaya bindirdim. Benden aldığı bir telefon vardı onu geri istedim, kendi evinde olduğunu söyledi. Evine gittim, telefonu aradım bulamadım ama geri araca döndüğümde buz gibi olduğunu gördüm. Öldürme kastım yoktu." diye kendini savundu.



Duruşma, mahkeme heyetin tarafından ileri tarihe ertelendi.