Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu

“2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 04 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Adaylar şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi...

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu

sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu - 1

KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacaktır.

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