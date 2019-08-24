Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuksınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.



Alınan bilgiye göre, 24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı. Dün itibarıyla, başvuruların alındığı ilk 5 günde 7 bin kişi sınava girmek için müracaat etti.



Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.



Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor.



Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.