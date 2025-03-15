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Araç ayağının üzerinden geçti

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın yayanın ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Araç ayağının üzerinden geçti

Kaza, Tevfikbey Caddesi ile Kurtul Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeyken Kurtul Sokak'a dönmek için manevra yapan V.A. idaresindeki hafif ticari araç yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan yaya A.Y. ayağının üzerinden geçti.

Yaşanan trafik kazasında yaralanan yaya A.Y. olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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