Araç ayağının üzerinden geçti

Kaza, Tevfikbey Caddesi ile Kurtul Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi.



Cadde üzerinde seyir halindeyken Kurtul Sokak'a dönmek için manevra yapan V.A. idaresindeki hafif ticari araç yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan yaya A.Y. ayağının üzerinden geçti.



Yaşanan trafik kazasında yaralanan yaya A.Y. olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.