Araç hırsızlığından aranıyordu: Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün ilçede iki aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçerek geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu araçları terk edilmiş halde buldu.

Hırsızlığı M.G. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Araç ilçesinde başka bir aracı kullanırken yakaladı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde şüphelinin 1,90 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi.

M.G.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 40 bin 468 lira para cezası uygulayan ekipler gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

