Araç kamerasına yansımıştı. Şişli'de müşterisini dolandıran oto lastikçi mühürlendi
27.11.2026 18:14
Son Güncelleme: 27.11.2026 18:39
Şişli'de oto servisinde müşteriyi dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı.
Şişli'de iki çalışan arasında geçen “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” diyaloğunun ardından araç sahibinden 12 bin lira alınmasıyla gündeme gelen oto lastikçi, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Daha fazla ücret almak için araç lastiklerinde sorun varmış gibi göstermişler ve yaptıkları aldatmaca araç kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıkmıştı.
Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada "tüketiciyi dolandıran lastikçi" paylaşımlarıyla yer alan oto lastik satış ve servis işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'taki işletmeye yönelik yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
İş yerinin bulunduğu alanın imar planında "konut alanı" olarak göründüğü ve bu nedenle oto lastik servisi faaliyeti için uygun olmadığı belirlendi.
Bunun üzerine işletmeye 2012 yılında verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.
Kararın ardından zabıta ekiplerince mühürlenen iş yeri, faaliyetten men edildi.
Sorun varmış gibi gösteren kişilerin yaptıkları aldatmaca araç kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINAN TAMİRCİLERE ADLİ KONTROL
Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü.'den (26) lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alınmış, bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark edip emniyete giderek şikayetçi olmuştu.
Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan şüphelilerin İşlerine son verildi.
İki servis çalışanı da sorgularında iş yeri sorumlusu tarafından müşterilere yalan konuşmaya zorlandıklarını öne sürdü.
Şirket sorumlusu ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Şikayete konu servis çalışanlarının daha fazla prim almak için müşteriyi aldattıklarını iddia etti.
lastik servisinde yaşanan aldatmaca olayı Türkiye'deki "hayalet arıza" vurgununu gözler önüne serdi.
HAYALET ARIZA VURGUNU NEDİR?
Tepki çeken olay Türkiye'deki "Hayalet arıza" gerçeği de gün yüzüne çıkardı.
“ Hayalet arıza ”, tamir ve servis sektöründe kasıtlı oluşturulan veya olmayan bir arızanın varmış gibi gösterilmesi durumu anlamına geliyor.
Türkiye'de her yıl yüz binlerce müşteri "hayalet arıza" kandırmacasıyla mağdur oluyor. Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan yıllık 800 bin başvurunun yüzde 35’inin ‘ayıplı hizmet’ ve ‘servis kusurları’ olduğu ortaya çıktı.
KÖTÜ NİYETLİ USTALAR BİLİNÇLİ OLARAK ARIZA ÇIKARIYOR
Otomobilden beyaz eşyaya, kombi ve klimadan elektronik cihazlara birçok alanda kötü niyetli ustalar bilinçli olarak arıza oluşturuyor.
Tüketici şikâyet platformlarında “yetkili servis”, “kombi bakımı”, “rot-balans” ve “beyaz eşya tamiri” başlıklarında son bir yılda şikâyet artışı yüzde 85’in üzerine çıktı.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yapılmayan bir işlemi yapılmış gibi göstermek veya sağlam bir parçayı bilinçli şekilde bozmak Türk Ceza Kanunu'na göre "dolandırıcılık" kabul ediliyor.
Küçük, tüketici hakem heyetlerinde haklarında tekrarlayan şikayet bulunan firmaların ve markaların ifşa edilmesigerektiğni söylerek, “Yani bilelim biz o ayakkabı markasını almayalım, o elektronik cihazı almayalım, o çamaşır makinesini almayalım” ifadelerini kullandı