HAYALET ARIZA VURGUNU NEDİR?

Tepki çeken olay Türkiye 'deki "Hayalet arıza" gerçeği de gün yüzüne çıkardı.

“ Hayalet arıza ”, tamir ve servis sektöründe kasıtlı oluşturulan veya olmayan bir arızanın varmış gibi gösterilmesi durumu anlamına geliyor.

Türkiye'de her yıl yüz binlerce müşteri "hayalet arıza" kandırmacasıyla mağdur oluyor. Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan yıllık 800 bin başvurunun yüzde 35’inin ‘ayıplı hizmet’ ve ‘servis kusurları’ olduğu ortaya çıktı.

KÖTÜ NİYETLİ USTALAR BİLİNÇLİ OLARAK ARIZA ÇIKARIYOR

Otomobilden beyaz eşyaya, kombi ve klimadan elektronik cihazlara birçok alanda kötü niyetli ustalar bilinçli olarak arıza oluşturuyor.

Tüketici şikâyet platformlarında “yetkili servis”, “kombi bakımı”, “rot-balans” ve “beyaz eşya tamiri” başlıklarında son bir yılda şikâyet artışı yüzde 85’in üzerine çıktı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yapılmayan bir işlemi yapılmış gibi göstermek veya sağlam bir parçayı bilinçli şekilde bozmak Türk Ceza Kanunu'na göre "dolandırıcılık " kabul ediliyor.

Küçük, tüketici hakem heyetlerinde haklarında tekrarlayan şikayet bulunan firmaların ve markaların ifşa edilmesigerektiğni söylerek, “Yani bilelim biz o ayakkabı markasını almayalım, o elektronik cihazı almayalım, o çamaşır makinesini almayalım” ifadelerini kullandı