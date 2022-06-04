Araç kiraladı icralık oldu: 6 yıl sonra 140 bin liralık borç

Denizli'de bir vatandaşın araç kiralarken imzaladığı boş senet, 140 bin liralık borç olarak geri döndü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Emre Tirun, 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı.



İddiaya göre, Tirun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 140 bin TL'lik borçla icraya verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tirun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalayıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı. Aynı şekilde birkaç kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini belirten Tirun, yetkililerden yardım istedi.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU



Başından geçenleri anlatan Emre Tirun, "Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra 2021 yılı Ekim aylarına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu" dedi.



"SADECE BEN DEĞİLİM"



Senetteki imzanın kendisine ait olması nedeniyle çıkar yol bulamadıklarını söyleyen Tirun, "Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan" diye konuştu.