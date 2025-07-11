Araç kiralama dolandırıcılığa dikkat! 36 milyon liralık dolandırıcılık

Kocaeli merkezli 19 ilde sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden 74 kişiyi 36 milyon lira dolandıran 38 kişi yakalandı.

Araç kiralama dolandırıcılığa dikkat! 36 milyon liralık dolandırıcılık

Sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı yapan zanlılar yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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