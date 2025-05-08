Araç kiralama dolandırıcılığı: 120 milyon liralık vurguna darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, Antalya'da faaliyet gösteren bazı araç kiralama firmalarının filo araç kiralama lojistik şirketleri üzerinden kiraladıkları araçları, bu şirketlerin bilgisi dışında internetten 3'üncü kişilere sattıklarını tespit etti.



Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmalarında, İstanbul'da faaliyet gösteren 3 lojistik şirketinin, toplam 73 aracı Antalya'da faaliyet gösteren 2 firmaya sözleşmeyle kiraladığı, bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24 ile 48 ay değişen vadelerle satışa çıkarıp araç devir vaadi sözleşmesi ile sattığı, bu yöntemle toplam 120 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Ekipler, düzenlenen operasyonla 10 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.



3 araç kiralama firmasındaki aramalarda ele geçirilen 7 dizüstü bilgisayar, sözleşme asılları, senetler ve dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili 73 araçtan 68'i bulunup, yediemin otoparkına ve ruhsat sahiplerine teslim edildi.



"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

