Araç kiralama sitelerine dikkat! Çetenin 160 milyon liralık vurgunu
Kastamonu Tosya'da internette araç kiralama siteleri oluşturularak araç kiralama, kasko ve sigorta bedeli adı altında para alarak mağdurları 160 milyon lira dolandıran çete tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tosya ilçesi merkezli yürütülen soruşturmada oltalama (phishing) yoluyla internette sahte araç kiralama siteleri oluşturarak mağdurlardan "Araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli" adı altında para toplayan 23 şüpheli tespit edildi.
Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
160 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin organize şekilde dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları ve bu faaliyetlerden 160 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.
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