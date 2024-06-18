Araç kullanırken uygulamadan kaçan çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Kars'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı noktalarda "şok" uygulamalar gerçekleştiriyor.



Kazımpaşa Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan B.K (15), kullandığı otomobille kaçtı.



Yaklaşık 4 kilometrelik kovalamaca sonucu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda yakalanan ve bir kolunun alçıda olduğu görülen B.K. hakkında işlem başlatıldı.



Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada ise 1 tüfek ele geçirildi.



Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

