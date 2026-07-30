Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem. Bakan Uraoğlu duyurdu

Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan 2’nci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeler bugün Ankara'da imzalanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ’nun katılımıyla gerçekleştirilecek törende, imtiyaz sözleşmeleri imza altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni dönemin temellerinin atılacağını belirterek, yeni dönemde istasyon sayısının artırılmasından teknolojik altyapının güçlendirilmesine, vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini belirtti.

"210 MİLYONUN ÜZERİNDE MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bakan Uraloğlu, 2004 yılında başlatılan özelleştirme sürecinin ardından 15 Ağustos 2007'de ilk özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Uraloğlu, geride kalan yaklaşık 19 yılda yaklaşık 50 milyonu muayene tekrarı olmak üzere 210 milyonun üzerinde araç muayenesinin gerçekleştirildiğini kaydetti. İlk imtiyaz döneminin 15 Ağustos 2027 tarihinde sona ereceğini ifade eden Uraloğlu, bugün imzalanacak sözleşmelerle ikinci 20 yıllık dönemin resmen başlayacağını belirtti.

“OBD CİHAZLARI DEVREYE ALINACAK”

Yeni dönemde vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak önemli yatırımlar yapılacağını belirten Uraloğlu, halen 219'u sabit ve 102'si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada verilen araç muayene hizmetlerinin, 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacağını açıkladı.

Uraloğlu, büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları kurulacağını, süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazlarının da devreye alınacağını kaydederek, teknolojik altyapının güçlendirileceğini belirtti. Uraloğlu ayrıca, yeni dönemde vatandaşların beklentilerinin de dikkate alındığını ifade ederek, "15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA vatandaşlarımızın kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir kredi kartı komisyonu almayacak." dedi.