Araç muayene istasyonunda kavga. Polis memuru hayatını kaybetti

Ankara'da muayene için aracını götüren polis memuru Melih Okan Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi Emel Keskin, olayın ardından hastaneye darp raporu almaya gittiğini ama kurtulamadığını anlattı.

Kesin, “Eşim tek başına kalkıp onkoloji hastanesine gidiyor. Ona ‘Bir tomografi çekilelim’ deniyor. Sonra beyninde kanama varmış. Doktorlar açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını söyledi” diye konuştu.

Vefat eden 44 yaşındaki polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

BAKAN YERLİKAYA VE EMNİYET'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak “Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen bu menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağız” denildi.

TÜVTÜRK'TEN AÇIKLAMA



Öte yandan TÜVTÜRK'ten de olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu tarihte araç sahibi polis memuru Keskin ile istasyonda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından, otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Şirketin, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediği vurgulandı.

Olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı ifade edilen açıklamada, "Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir. Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.“ denildi.