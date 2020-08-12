Araç muayene süresi uzatıldı mı? (Araç muayene süresi için son gün ne zaman?)

Corona virüs salgını nedeni ile ülkemizde alınan tedbirler devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi. İşte tüm detaylar...

ntv.com.tr 12.08.2020 - 17:17

Araç muayene süresi uzatıldı mı? (Araç muayene süresi için son gün ne zaman?)

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Corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süreleri uzatıldı. 

Araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

ARAÇ MUAYENE SÜRESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre,  normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında oluşacak yoğunluk nedeniyle virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

Muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

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