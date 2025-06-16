Araç sahiplerinden haciz oyunu

Araçlarını geri almaya gücü olmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kâr sağlıyor ya da düzenlenen ihalede değerinin altında tekrar geri almaya çalışıyor.

Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor.

Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sürücüler, dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor.

Haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu ise şunları kaydetti:

"Kişi borcunu ödeyemeyeceğini biliyor ve arabadan ne kurtarırsa kâr olarak görüyor.

Bir de ihaleden tekrar kendisi alabilmek için aracı boş vaziyette teslim ediyorlar, daha sonra söktüklerini takıyorlar. Buna bir önlem alınması lazım.

Boş bir araç bu şekilde yapılıyorsa bunun denetimi çok sıkı olmalı. Eğer yapılamıyorsa da bu araçları hurda olarak değerlendirilmesi ve trafiğe çıkmaması gerekiyor."