Araç seyir halindeyken alev aldı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Durumu fark eden sürücü aracını kenara çekerek yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, A.R.B.(43) idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün yara almadan kurtulması bir faciayı önledi.

