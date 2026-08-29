Araç ticareti silahlı kavgaya döndü

Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde, 6 kişi arasında iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti.



Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.