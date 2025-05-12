Araç vaadi sözleşmesiyle 120 milyon liralık dolandırıcılık

Antalya'da filo araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçları şirketlerin bilgisi dışında internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satarak 100'e yakın kişiyi dolandıran 10 şüpheli geçen günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin toplam 73 aracı, Antalya'daki iki farklı firmaya sözleşme ile kiraladığı ve bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkararak araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyip sattığı belirlendi.