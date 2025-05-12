Araç vaadi sözleşmesiyle 120 milyon liralık dolandırıcılık
Antalya'da filolardan kiraladıkları araçları devir vaadi sözleşmesi ile satarak yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin, 120 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Antalya'da filo araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçları şirketlerin bilgisi dışında internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satarak 100'e yakın kişiyi dolandıran 10 şüpheli geçen günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin toplam 73 aracı, Antalya'daki iki farklı firmaya sözleşme ile kiraladığı ve bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkararak araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyip sattığı belirlendi.
120 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK
Bu yöntemle toplamda 120 milyon Türk Lirası dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen 10 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalanırken şikayete konu 73 araçtan 68'i bulunarak yediemin otoparkına ve ruhsat sahiplerine teslim edildi.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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