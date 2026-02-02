Araç yaya geçidinden geçmek isteyenlere çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

VALİ TOROS KAZA YERİNE GİTTİ

Kaza yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ekiplerden bilgi aldı.

Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum."