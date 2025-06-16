Aracı alev alınca sinirlenip camlarını ve aynalarını kırdı

Piripaşa Mahallesi’nde sokakta ilerleyen Ramazan Ö.'nün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan çevre sakinleri, yangın söndürme tüpüyle motordaki alevlere müdahale etti. Bu sırada sürücü Ramazan Ö., koşarak aracının camına defalarca tekme attı. Aracın camlarının kırılmasının ardından otomobilin arka bölümüne yönelen sürücü bu kez de aracın arka camını kırdı.

CAMLARI TEKMEYLE AYNALARI YUMRUKLA KIRDI



Sürücü daha sonra aracın aynalarını yumrukladı; sileceklerini de kopararak kırdı. Ramazan Ö.'nün uzaklaştırılmasının ardından çevredekiler su döküp hortumla su tutarak yangını söndürdü.



Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndrülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan incelemede yangının elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.