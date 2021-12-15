Aracı bozulunca sağa çeken sürücüye TIR çarptı

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkiindeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Süner (29) kullandığı 31 ZF 611 plakalı otomobili, seyir halindeyken arızalandı. Bunun üzerine Fatih Süner, aracını yolun sağına çekti. M.K. kullandığı 31 EG 281 plakalı TIR ile arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Fatih Süner’e çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildir.



Kazayı yapan TIR sürücüsü M.K ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatih Süner’in olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi.



Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, kaçan araca ait sinyal parçalarını buldu. Daha sonra kazalı bir TIR’ın kaçtığını öğrenene jandarma ekipleri aracı yakalama çalışması başlattı.

Belen ilçesinde izine rastlanan TIR önü kesilerek jandarma ekiplerince durduruldu. Kaçan sürücü M.K gözaltına alındı.