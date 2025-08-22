Aracı kurşun yağmuruna tutup öldürmüşlerdi: Tetikçi 18 yaşında çıktı

Eyüpsultan'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akşemsettin Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda, sabah işine gitmek için otomobiline binen Muammer Öztürk uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Öztürk hastanede hayatını kaybederken, saldırganlar ise olay yerinden kaçmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Öztürk'ün ölümüne ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.



Cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.



Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine iki kişi olarak geldikleri, bir şüphelinin ise araca ateş ettiği görüldü.

TETİKÇİ 18 YAŞINDAYMIŞ



Görüntülerden saldırganların kimlikleri belirlendi.



Olayda silah kullanan M.T.U. (18) Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayla ilgili 17 yaşındaki N.B.A.’nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3’e çıktı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Saldırının eskiye dayalı bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.U ile N.B.A. tutuklanırken M.C.B. yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.