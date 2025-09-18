Aracı polisin üzerine sürmüştü: CHP’li vekilin şoförü hakim karşısında

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü sanık İ.A. ile avukatları katıldı.

Hakim sanık İ.A.'ya savunma yapması için söz verdi.

"PARK ETMEK ÜZERE HAMLE YAPTIM"

Savunmasında İ.A., park etmek üzere hamle yaptığı sırada polisin bir anda yola atladığını öne sürdü.

"TALİMAT VARDI"

Sanık savunmasının ardından olay esnasında görevli polis memuru tanık Ö.Ş.'ye söz verildi.

Ö.Ş., olay gününe ilişkin bu alana kesinlikle araç girişi olmayacağına dair talimat olduğunu ve milletvekiline talimatı bildirdiğini iddia etti.

Beyanında Ö.Ş., müştekinin aracın önüne geçtiğini ve şoförün iki üç metre sürükledi.ğini öne sürdü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından mahkeme, eksik hususların tamamlanmasına hükmederek, bir sonraki duruşmayı 18 Kasım’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan'da Ankara'nın Altındağ ilçesinde Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu.

Milletvekili Beker ve sürücü İ.A. araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada İ.A. tekrar direksiyona geçip aracı hareket ettirdi.

Bu sırada aracın önünde bulunan polis memuru, sürücüyü durdurmak istedi. Aracı polisin üzerine doğru süren sürücü, kısa süre sonra durdu.

Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İ.A., soruşturma kapsamında 24 Nisan’da "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede İ.A. hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi.