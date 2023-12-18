Aracın çarptığı Fulya öldü, kaçan sürücü aranıyor

Kayseri’de aracın çarptığı genç Fulya, yaşamını yitirdi.



Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı’nda meydana geldi.



Yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Fulya Turhan’a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı.



Kazada Turhan, ağır yaralandı.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Turhan, kurtarılamadı.



Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.