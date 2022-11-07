Aracın çarptığı tilki bir gözünü kaybetti

Antalya Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde dün bir aracın çarptığı yaralı tilkiyi arazide görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Ekipler yaralı tilkiyi alarak veteriner kliniğine getirdi. Gözünden ve ayağından yaralanan ve iç kanama geçiren tilki, klinikte yapılan tedavisinin ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne verildi.

''TEK GÖZÜ SAĞLAM''



Tilkinin tedavisini yapan veteriner Rıfat Çelik, "Trafik kazası geçirmişti. İç kanama iğnelerini yaptık. Sol ayağında yumuşak doku zedelenmesi vardı. Şu anda gayet sağlıklı. İştahı yerinde. 8- 9 aylık dişi bir hayvan. Çarpmanın etkisi ile sağ gözü basınçtan dolayı patlamış. Tek gözü sağlam. Tek gözü ile yaşamını sürdürebilir'' dedi.



Veteriner Faruk Oğan da tilkinin bir gözünün ameliyatla alınacağını, tek gözün kendisine yeteceğini söyledi.