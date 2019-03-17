İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir sitenin açık otoparkında saat 09.00 sıralarında iddiaya göre, Ö.S. ve sevgilisi olduğu belirtilen A.A. gece birlikte bir eğlence mekanına gitti.



İki sevgili sabahın erken saatlerine kadar eğlendikten sonra araçla Esenyurt’ta bulunan siteye geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar, araç içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. A.A., belindeki silahıyla araç içerisinde sevgilisi Ö.S.’yi vurduktan sonra silahı başına dayayarak intihar etti.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri açık otopark çevresinde çevre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri İnceleme Bürosuna bağlı ekipler araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.



Şahısların ölüm haberini alan aile yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan aile yakınları güçlükle sakinleştirildi.



A.A. ve Ö.S.‘nin cenazeleri ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.