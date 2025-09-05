Aracın içinde kilolarca uyuşturucu çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir şüphelinin aracından 7 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul Otoyolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, valizde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

