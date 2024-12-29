Aracın motor kısmından zulalanmış uyuşturucu çıktı

Aracın motor kısmında yapılan aramalarda zulalanmış halde 64,23 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliye yapılan üst aramasında ise 3 bin 400 lira nakit para ve cep telefonu bulunurken çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.