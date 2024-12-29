Aracın motor kısmından zulalanmış uyuşturucu çıktı

İstanbul Avcılar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin motor kısmında zulalanmış kokain ele geçirildi.

Aracın motor kısmından zulalanmış uyuşturucu çıktı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firüzköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Sürücüsünün R.T. (28) olduğu tespit edilen otomobilin içerisinde arama yapıldı.

Aracın motor kısmından zulalanmış uyuşturucu çıktı - 1

Aracın motor kısmında yapılan aramalarda zulalanmış halde 64,23 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliye yapılan üst aramasında ise 3 bin 400 lira nakit para ve cep telefonu bulunurken çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.T., " veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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