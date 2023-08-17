Aracın motoruna giren kediden 400 kilometrelik yolculuk

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi daha sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait aracın altına girdi. Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.



Aracın alt kısmına girdiği belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.