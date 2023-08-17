Aracın motoruna giren kediden 400 kilometrelik yolculuk

Ordu’da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yolculuk yaptı. Çorum’un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi vatandaşlar tarafından kurtardı.

Aracın motoruna giren kediden 400 kilometrelik yolculuk

Otomobiliyle 'dan Ankara’ya gitmek için yola çıkan Recep Cingöz, Sungurlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren Cingöz, aracından indiği sırada motor bölümünden sesi geldiğini fark etti. Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.

Aracın motoruna giren kediden 400 kilometrelik yolculuk - 1

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi daha sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait aracın altına girdi. Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.

Aracın alt kısmına girdiği belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.

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