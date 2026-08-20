Aracın üzerinde bulduğu çantadaki parayı polise teslim etti

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, yeni açacağı iş yerinde restorasyon çalışması yapan Yasin Akduman, park halinde bulunan aracın kaputunda bir çanta olduğunu fark etti. Çevresinde yaptığı araştırmada çantanın sahibini bulamayan Akduman, aracın sahibine de ulaşmaya çalıştı.



Görüşmelerden sonuç alamayan Akduman, durumu polise bildirdi. İçerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Akduman, sahibine ulaştırılmasını istedi.

"KİMSENİN PARASI BİZE LAZIM DEĞİL"

Çantayı bulduğu anları anlatan Akduman, “Arkadaşım gelmişti, kapının önünde konuşuyorduk. Kafamı çevirdiğimde çantayı gördüm. Araç sahibi yan komşumuz olduğu için onları aradım. Onlar da gelip baktılar, kendilerinin olmadığını söylediler. Ben de emniyeti aradım, haber verdim. Bize kimsenin parası lazım değil. Helalinden bize lazım.” dedi.

Polis ekipleri, çantanın sahibinin belirlenerek teslim edilmesi için çalışma başlattı.