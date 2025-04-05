Aracına havlayan köpeğe ateş etti

Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde seyir halde ilerleyen otomobile bir köpek koşarak havlamaya başladı. Köpeğin otomobile havladığını gören sürücü, aracı durdurup elindeki silahla köpeğe doğru giderek ateş etti.



Köpeğin telef oluğu olayda anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; köpeğin vurulduğu esnada yoldan 2 çocuğun geçtiği görüldü. Çocukları korku dolu anlar yaşayan anne Hatice Tuzsuz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.



"SİLAH ÇIKARIP ATEŞ ETTİ"



Köpeğin silahla vurulduğu anları anlatan Buğlem Yalçın, "Kardeşimle birlikte yokuştan aşağı inerken adamın birisi arabasıyla durdu. Arabanın kapısını açıp köpeğimize doğru koştu. Ben köpeği kovalayacak sandım ama silahı çıkartıp köpeğimize doğru ateş etti. Biz de korktuk ve adam sonra arabasına binip gitti. Biz de eve geçtikten sonra hemen jandarmayı aradık. Adamın bize sıkmasından korktuğumuz için bir şey diyemedik." dedi.



"ÇOCUKLARIMA DENK GELEBİLİRDİ"



Adamın aracından inip silah ateş ettiği sırada çocukların marketten geldiğini ifade eden Hatice Tuzsuz, "Araç seyir haldeyken köpek aracın peşinden koşuyor diye araçtan inip ateş ettiler. Çocuklara hemen yukarıya çıktılar, korktular. Çocuklarım araç plakasını aldılar, biz de hemen jandarmayı aradık, durumu bildirdik. Burası bir yerleşim yeri olduğu için evin içinden birisi çıkıyor olabilir, mermi onlara da denk gelebilirdi. Çocuklarıma da denk gelebilirdi. Bence burada silah sıkılması çok yanlış bir durum." ifadelerini kullandı.