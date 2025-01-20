Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Malkara'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Eren Karahan önceki gece arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden çıktı. Karahan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine Karahan bir süre sonra Yaylagöne Mahallesi Tilki deresi yolu mevki üzerindeki tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.



Yanında tabanca da bulunan Karahan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.