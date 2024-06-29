Aracında uyuyakalan adamın acı sonu

Bursa'da evinin garajında çalışır vaziyetteki otomobilinde uyuyakalan şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Aracında uyuyakalan adamın acı sonu

'nın Yıldırım ilçesinde Alpaslan Yıldırım (36) garajında bulunan 16 JVZ 32 plakalı otomobilinin içinde uyuyakaldı. Bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EGZOZDAN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Garaj kapısın polis ekiplerince açıldı. Sağlık ekipleri, araç içerisinde yatan Alpaslan Yıldırım'ın egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Yıldırım, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...