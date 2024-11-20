Aracında vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtlar bulundu.