Aracından binlerce uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ihbarının ardından harekete geçti.

Polisler, M.A.Ç. (19) ile E.M.Y.'nin (17) kente yüklü miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. M.A.Ç.'nin kullandığı otomobil, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önü kesilerek durduruldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. gözaltına alınırken narkotik dedektör köpeği Tinga araçta yaptığı aramada kapılara tepki verdi. Bunun üzerine polis, kapılardaki plastik aksamları söktü ve iç kısma zulalanmış 66 bin 600 adet ectasy ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ayrıca V.G. (25) ile İ.M. (23) ile de bağları belirlendi. Düzenlenen operasyonla ilgili şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

“BABAM HASTAYDI” SAVUNMASI

Araç sürücüsü M.A.Ç., ifadesinde "Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yok. Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum." diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.A.Ç., E.M.Y. ve V.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.