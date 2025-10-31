Aracını ateşe verdi, ağır yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde aracını ateşe vererek intihar girişiminde bulunan 63 yaşındaki İlhan Ö. ağır yaralandı.

Olay gece saatlerinde Barbaros mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle kavga edip sinir krizi geçiren İlhan Ö. park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda aracı saran alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.