Aracını bırakıp kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.



Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracıyla birlikte TEM Otoyolu’na girdi.



Sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından aracını bırakarak kaçmaya başladı. Duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.



İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

SİGORTA VE MUAYENESİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ



Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı.



Otomobilin plakası üzerinde yapılan sorguda, aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin otomobili bağlanarak otoparka çekildi, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Kazaya karışan diğer araçlar da çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOL VERME KAVGASINDA MİNİBÜSE ATEŞ