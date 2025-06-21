Aracını şehir içinde bırakan ceza

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde TIR parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira olmak üzere toplam 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.



Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park halinde bırakılan TIR'larla ilgili denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde TIR parkı dışında park edilen 7 TIR tespit edildi. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.



Ekipler, sürücüleri TIR parklarını kullanmaları konusunda uyardı.



İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararla, şehir merkezinde tIR'ların park etmesinin can ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilerek, TIR'ların yalnızca belirlenen iki bölgedeki TIR parklarına park edilmesine izin verilmişti.