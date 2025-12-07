Aracını TEM'in ortasına çekip uykuya daldı

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda otomobilinde uyuyakalan sürücü, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Gece yarısı TEM yan yol Bağcılar mevkisi Ankara istikametinde sürücü C.Y., otomobilini sol şeride çekip uyumaya başladı. Bu sırada aynı yolda çekici aracıyla seyir halinde olan Tamer Yiğit, durumu fark ederek C.Y.'yi uyandırmaya çalıştı.

Yiğit, C.Y.'nin uyanmaması üzerine durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler aracı sallayıp, camlarına vurarak C.Y.'yi uyandırmayı denedi. Sürücünün uyanmaması üzerine itfaiye ekipleri, baltayla aracın camını kırıp C.Y.'yi uyandırdı.

C.Y, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.