Aracını yan koltuktan kullandı!

Düzce'de hafif ticari aracın yan koltuğuna oturup, o anları sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu.

'de hafif ticari araç sürücüsü, yan koltukta araç kullanıp o anları sosyal medyada paylaştı.

Yahyalar bağlantı yolunda gece saatlerinde hafif ticari aracı ile seyreden Efekan Y. direksiyonun başından kalkarak sağ koltuğa geçip, buradan sürüş yaptı.

Efekan Y. o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücüyü yakalayarak ehliyetine el koyup idari para cezası kesti.

