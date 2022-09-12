Aracını yol üstünde bırakıp düğüne gitti: Alkollü İETT şoförüne para cezası

Küçükçekmece Halkalı'da iddiaya göre alkollü olan bir İETT sürücüsü aracı ana caddede çalışır ve kapıları açık vaziyette bırakarak düğüne gitti. Otobüs nedeniyle trafik oluşurken çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü bulmak için seferber olurken vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince ekipler salonda anons yaptırdı.

Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Şoföre para cezası kesilirken otobüs ise şahsın bir yakını tarafından teslim alındı.

