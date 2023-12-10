Aracını yolun ortasına çekerek uyudu: Cezadan kaçamadı

Bursa'da yolun ortasında durdurduğu aracında uyuyan sürücü cezadan kaçamadı.

Aracını yolun ortasına çekerek uyudu: Cezadan kaçamadı

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, devriye sırasında cadde ortasında duran bir aracı fark etti. Aracın yanına gelen ekipler, sürücünün hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Uyuyan sürücüyü zorlukla uyandıran ekipler, aracı incelemeye başladı.

Aracını yolun ortasına çekerek uyudu: Cezadan kaçamadı - 1

Yapılan incelemede, ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka alındı.

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