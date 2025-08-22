Aracının arkasını havuza çevirdi: Serinleme 60 bin liraya patladı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Adana'da ilginç serinleme yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.



Adana'da yaşayan Ömer Oğuz, geçen ay arkadaşlarıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalınca aracın kasasını havuza çevirdi.



Oğuz, aracının kasasına muşamba serip Seyhan Baraj Gölü'nden alınan su ile dolduruldu.



İŞLEK CADDEDE HAVUZ KEYFİ



Oğuz ve arkadaşları, havuza çevirdikleri aracın kasasında serinledi. Bir süre sonra Oğuz, arkadaşlarını Turgut Özal Bulvarı'na götürerek gezintiye çıkarttı. Ancak sivil polisler, araçtan akan suyun trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit ederek durumu trafik polislerine bildirdi.

SERİNLEME PAHALIYA PATLADI



Araç sahibi Oğuz'a "Trafiği tehlikeye düşürme", "Arabanın arkasında insan taşımak" ve "Yanında ehliyeti olmama" maddelerinden 60 bin lira idari para cezası kesip pikabı 15 gün trafikten men etti.

