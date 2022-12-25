Aracıyla köpeği ezip kaçtı

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, iki sokak köpeğinin havlayarak peşinden koştuğu sırada aracıyla köpeklerden birini ezdi. Ardından da yoluna devam etti.

Aracın altından güçlükle çıkan köpek, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Acılar içerisinde yerde kıvranan köpeğin yardımına bir hayvansever koştu. Köpeğin yapılan ilk muayenesinde bacaklarının kırıldığı ve iç kanamasının olduğu öğrenildi.

KÖPEĞİN DURUMU AĞIR



Hayvansever Volkan Baltacıoğlu, “Şu gördüğünüz yol üzerinde bizim burada baktığımız sokak hayvanları var. Bunlar yemeklerini verdiğimiz, bakımlarını yaptığımız hayvanlar. Burada bazen araçların yanına doğru koşuyorlar. Gelen o araca da yine öyle koşmuşlar. Araç önce durur gibi olmuş sonra hayvanı ezip geçmiş. Hayvanın iç kanaması olduğunu söylüyorlar. Şu an tedavilerini yaptırdık. Veteriner, 'Çok da ümit bağlamayın' dedi. Ama ben yaşatmak için elimden geleni yapıyorum“ diye konuştu.



Sürücünün duyarsızlığına tepki gösteren hayvansever Baltacıoğlu, "Kamera görüntülerinde bir cip önce duruyor, bakıyor, sonra da hayvanın üzerinden geçip gidiyor. Zaten açık net görünüyor. Bizim beklentimiz en azından buraya gelip bir baksaydı ne oldu ne bitti diye. Buradan öyle hayvan ezip geçti, durmadı bile. Zaten buradan geçen biri galiba. Bekliyoruz iki gündür buraya uğramadı." dedi.