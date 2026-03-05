Aracıyla şarampole uçtu, 5'inci defa alkollü çıktı
05.03.2026 05:48
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorlu'da şarampole uçan otomobilin sürücüsüne, 5'inci defa alkollü araç kullandığı belirlenince 390 bin lira ceza kesildi.
Tekirdağ Çevre Yolu'nda Ergene'den Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye toplam 390 bin lira para cezası kesildi.