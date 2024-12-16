Aracıyla TIR'a çarpan genç hayatını kaybetti: Arkadaşına intihar edeceğini söylemiş

Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Aracıyla TIR'a çarpan genç hayatını kaybetti: Arkadaşına intihar edeceğini söylemiş

Kaza, ’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve TIR'ın altına girip intihar edeceğini söyledi.

Aracıyla TIR'a çarpan genç hayatını kaybetti: Arkadaşına intihar edeceğini söylemiş - 1

Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi. Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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