Aracıyla TIR'a çarpan genç hayatını kaybetti: Arkadaşına intihar edeceğini söylemiş

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve TIR'ın altına girip intihar edeceğini söyledi.